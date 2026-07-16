Un incendio che ha minacciato abitazioni e aziende agricole, tenendo col fiato sospeso la comunità di Domusnovas nel lungo e impegnativo pomeriggio odierno. Il tempestivo e consistente intervento dei soccorsi ha consentito di contrastare l'avanzata delle fiamme, ma resta il grande spavento.

A testimoniarlo è la stessa sindaca di Domusnovas, Isangela Mascia, che ha così commentato l'episodio: "È stato un pomeriggio impegnativo e preoccupante per Domusnovas. Un incendio non appiccato da esseri umani è partito da una zona urbana del paese, nei pressi di via Zurigo, e ha accerchiato una casa per poi saltare la strada panoramica della grotta e andare verso un'azienda e due case private, e continuare verso il bosco".

"In azione tantissime squadre di professionisti e volontari, e, fin dai primi momenti, tanti cittadini: in questo momento - spiega - siamo ancora sul campo, domani a mente lucida ci saranno i ringraziamenti per tutti. Una cosa importante: persone e la maggior parte degli animali sono al sicuro, qualche animale purtroppo lo abbiamo perso, tra le persone nessun ferito se non qualche controllo dei parametri per chi ha inalato parecchio fumo".

"Lo spavento - ammette infine - è stato tanto. Grazie a chiunque si sia adoperato... grazie di cuore a tutti".