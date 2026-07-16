L'ondata di caldo non concede tregua a Cagliari. Il Ministero della Salute ha confermato anche per sabato 18 luglio il livello 3 di allerta, il più elevato previsto per le ondate di calore, con temperature percepite che continueranno a raggiungere valori particolarmente elevati.

Di fronte al perdurare dell'emergenza, il Centro Operativo Comunale (COC), riunito dal sindaco Massimo Zedda, ha deciso di prorogare le misure straordinarie già adottate nei giorni scorsi per tutelare la salute dei cittadini.

Resteranno quindi chiusi anche sabato, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, i cimiteri di Bonaria, San Michele e Pirri, mentre il Parco di Tuvixeddu continuerà a rimanere interdetto al pubblico per l'intera giornata.

L'amministrazione comunale mantiene inoltre attivi i servizi di assistenza dedicati alle persone più vulnerabili. È operativo 24 ore su 24 il servizio di Pronto Intervento Sociale, contattabile al numero 349 6865769, mentre prosegue lo Sportello di ascolto telefonico, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa, per raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto, in particolare da parte di anziani e persone fragili. Il servizio risponde al numero 070 0933671 tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Il Comune ricorda inoltre che resta in vigore l'ordinanza regionale n. 3 del 17 giugno 2026, con la quale sono state introdotte specifiche misure di tutela per i lavoratori impiegati all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell'edilizia e dell'impiantistica, tra le categorie maggiormente esposte agli effetti delle temperature estreme.

Le autorità sanitarie raccomandano alla popolazione di limitare gli spostamenti nelle ore centrali della giornata, idratarsi frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche, le categorie più a rischio durante le ondate di calore.