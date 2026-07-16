Prosegue senza sosta il lavoro dei mezzi aerei impegnati negli incendi che da questo pomeriggio interessano il Sulcis. Mentre la situazione resta sotto stretta osservazione, continuano gli interventi sia a Carbonia che a Domusnovas.

A Carbonia, dopo una prima fase che ha visto in azione tre elicotteri, le operazioni di spegnimento sono ora affidate all'elicottero dell'Esercito. A causa dell'emergenza è stata disposta la chiusura della strada statale 126 "Sud Occidentale Sarda" nel tratto compreso tra il chilometro 20 e il chilometro 26, tra Gonnesa e Carbonia. Il traffico viene deviato su percorsi alternativi, mentre sul posto sono al lavoro il personale Anas, i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine.

Resta invece particolarmente delicata la situazione a Domusnovas, dove il fronte del fuoco ha raggiunto le aree vicine alla periferia nord del centro abitato. Per contenere l'avanzata delle fiamme continuano i lanci d'acqua da parte degli elicotteri della flotta regionale, supportati da due Canadair ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.