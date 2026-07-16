Un pomeriggio infernale nell'Isola sul fronte incendi. Fra gli altri, il Corpo Forestale è intervenuto nel pomeriggio in due distinti fronti di fuoco nei territori di Orani, nel Nuorese, e Morgongiori, in provincia di Oristano.

L'intervento più consistente è in corso nelle campagne di Orani, in località Sos Bosanos, dove le operazioni di spegnimento vengono effettuate con il supporto di tre mezzi aerei: due elicotteri decollati dalle basi operative di Farcana e Sorgono, ai quali si è aggiunto il Super Puma partito dalla base di Alà dei Sardi.

A coordinare le operazioni sul posto è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Orani, che dirige le attività delle squadre impegnate nel contenimento del rogo.

Un secondo incendio interessa invece il territorio di Morgongiori, in località Funtana Franca. Anche in questo caso è stato richiesto il supporto della flotta aerea regionale, con un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.

Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Ales, impegnato nella gestione degli interventi per circoscrivere le fiamme e limitarne la propagazione.