Ieri, giovedì 16 luglio 2026, un vasto incendio ha minacciato abitazioni e aziende agricole a Domusnovas, facendo vivere alla comunità ore di forte apprensione. Il tempestivo e consistente intervento della macchina dei soccorsi ha permesso di contrastare l’avanzata delle fiamme, evitando conseguenze ancora più gravi, ma resta il grande spavento per una giornata segnata dall’emergenza.

All’indomani del rogo, la sindaca Isangela Mascia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento e assistenza, ricordando il grande impegno messo in campo da professionisti, volontari e cittadini.

“Grazie davvero con tutto il cuore a chiunque abbia contribuito allo spegnimento del devastante incendio che ieri ha colpito il nostro amato territorio: professionisti, volontari, cittadini.

Proverò a elencarli tutti, ma il post è in divenire: dimenticherò sicuramente qualcuno e vi chiedo eventualmente di ricordarmelo”.

La sindaca ha quindi elencato le forze impegnate nell’emergenza: Vigili del Fuoco di Iglesias, Vigili del Fuoco di Cagliari, Vigili del Fuoco francesi (in Sardegna per gemellaggio), volontari della Protezione Civile di Domusnovas, Musei, Villamassargia, Iglesias, Siliqua e Quartu Sant’Elena, Corpo Forestale di Iglesias e Forestas. "Per un totale di 15 mezzi e circa 50 persone”, ha spiegato.

Nelle operazioni sono stati coinvolti anche tre elicotteri provenienti da Iglesias, Fenosu e Pula, un elicottero dell’Esercito e tre Canadair arrivati da Olbia e Ciampino. Sul posto anche l’ambulanza dei Volontari di Domusnovas e Mike 70, i Carabinieri di Domusnovas e Iglesias, la Polizia locale e l’Ufficio Tecnico comunale.

La prima cittadina ha voluto sottolineare anche il ruolo fondamentale dei tanti cittadini che hanno collaborato durante le ore più difficili:

“Una marea di cittadini: io ne ho visti alcuni, ma so che hanno lavorato anche sull’altro fronte e non riesco a nominarli tutti”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla signora Luisa Concas, che ha messo a disposizione la propria abitazione per aiutare volontari e soccorritori:

“Ringrazio una persona per tutte: la signora Luisa Concas che ha aperto la sua casa e il suo frigo a ognuno di noi, ha ospitato le persone che avevano bisogno dell’ambulanza, ci ha offerto ombra, refrigerio e una sedia per riposarci. È stata fondamentale e preziosa. Grazie anche a signora Marisa per le caramelle che ci hanno ridato energia!”

La sindaca ha poi espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno portato aiuti e supporto durante le operazioni: “Grata a chiunque abbia portato acqua, frutta, integratori e zucchero per i volontari, un elastico per i capelli, un passaggio a chi non riusciva più a stare al caldo, a chi ha bloccato il traffico, a chi ha dato indicazioni alle squadre che non conoscevano il territorio”.

Un riconoscimento è andato anche ai cacciatori che hanno collaborato grazie alla loro conoscenza della zona: “Grazie ai cacciatori che hanno collaborato in quanto grandi conoscitori della zona”.

La sindaca ha dedicato un pensiero anche ai colleghi e alle colleghe della maggioranza che hanno partecipato attivamente all’emergenza: “Un ringraziamento particolare ai colleghi e alle colleghe della Maggioranza che hanno partecipato attivamente, chi come volontario ufficiale nella protezione civile chi come privato cittadino portando acqua o bloccando l’accesso alle strade. Quando dico che siamo un gruppo (prima di tutto di Amici) non lo dico a caso”.

E ancora: “A volte basta davvero poco per dimostrare la propria presenza. Grazie a chi lo ha fatto”.

La giornata ha richiesto un grande sforzo collettivo e ha portato anche al rinvio del consiglio comunale previsto per le 18.

“PS ieri alle 18 avremmo dovuto avere consiglio comunale. Ovviamente essendo tutti sul campo il consiglio è stato rimandato, dopo aver avvisato i consiglieri di opposizione. Ringrazio la consigliera Anna Maria Di Romano per le parole di supporto e per la disponibilità”.

La sindaca ha infine concluso il suo messaggio con un ringraziamento complessivo a tutte le persone impegnate: “È stato un enorme gioco di squadra, tutti si sono adoperati in qualsiasi modo: GRAZIE!!”

“Se ho scordato qualcuno chiedo davvero perdono, la stanchezza oggi si fa sentire parecchio”, ha aggiunto, a testimonianza delle ore difficili vissute dalla comunità e da tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni.