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Scippo in pieno giorno durante la mattina di ieri, giovedì 16 luglio 2026, a Cagliari, nella zona rossa di piazza del Carmine, dove un 28enne straniero è stato arrestato dopo aver aggredito alle spalle un'anziana donna di circa 75 anni e averle strappato la borsa a tracolla.
Secondo quanto riportato dalla Polizia, il giovane avrebbe sorpreso la vittima mentre passeggiava in piazza del Carmine, strattonandola e rubandole la borsa. Fortunatamente, alcuni passanti sono intervenuti sentendo le urla della signora, riuscendo a bloccare l'aggressore prima che fuggisse.
Dopo essere stato consegnato alla polizia, il 28enne è stato arrestato e successivamente rilasciato con il divieto di dimora a Cagliari su disposizione del Gip.