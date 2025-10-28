Un tragico incidente stradale ha visto coinvolto Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter, che avrebbe investito e ucciso un uomo di 81 anni mentre si trovava sulla sua carrozzina elettrica a Fenegrò, in provincia di Como.

Il sinistro è avvenuto vicino al centro d'allenamento della squadra nerazzurra ad Appiano Gentile, e il calciatore si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma purtroppo per la vittima non c'era nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per capire esattamente come sia accaduto l'incidente.



Testimonianze raccolte dagli inquirenti, e riportate da Tg Com 24, suggeriscono che l'uomo anziano potrebbe essere sbandato e aver invaso la corsia opposta, forse a causa di un malore, proprio nel momento in cui è sopraggiunta l'auto guidata da Martinez, portando alla tragica fatalità. In segno di rispetto, l'Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu prima della partita con la Fiorentina.



