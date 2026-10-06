Avrebbe minacciato il personale del Centro di Accoglienza Straordinaria di Monastir per ottenere dei farmaci, arrivando a brandire un coltello con una lama di 16 centimetri. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 ottobre 2026, quando i Carabinieri della Compagnia di Dolianova sono intervenuti al CAS dopo una richiesta urgente di aiuto arrivata al 112.

Un 21enne domiciliato all’interno della struttura è stato così arrestato dai militari con l’accusa di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane, in un forte stato di alterazione psicofisica, avrebbe iniziato a colpire con violenza la porta degli uffici, minacciando gli operatori e il personale sanitario presenti all’interno e pretendendo che gli venissero consegnati dei medicinali.

La situazione era talmente grave che ha costretto il personale a barricarsi negli uffici e a chiedere immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine. La pattuglia dei Carabinieri è arrivata tempestivamente sul posto e ha bloccato il 21enne, riuscendo successivamente a riportarlo alla calma.

Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno trovato addosso al giovane un coltello con una lama di 16 centimetri, che è stato posto sotto sequestro penale.

Il 21enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che procederà alle valutazioni di competenza.