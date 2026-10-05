Al via i lavori di riqualificazione delle storiche passerelle pedonali sul canale di San Bartolomeo a Cagliari, che collegano la Cittadella dello Sport di Monte Mixi all’area dello stadio. L’intervento, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, rientra nella Priorità 7 dedicata alla “Rigenerazione Urbana” e nel più ampio piano di rilancio del quartiere Sant’Elia.

Costruiti tra il 1988 e il 1990 in occasione dei Mondiali di “Italia ’90”, i due ponti saranno completamente risanati. L’esposizione all’aria salmastra e le infiltrazioni hanno infatti deteriorato cemento e lamiere, mentre parapetti alti e privi di trasparenza e l’assenza di illuminazione nei vani scala hanno reso meno agevole il collegamento con il quartiere.

Il progetto punta su luce, sicurezza e mobilità sostenibile. I rivestimenti esistenti saranno sostituiti da un guscio in alluminio bianco con forature geometriche triangolari, capace di favorire il passaggio della luce naturale. Una delle passerelle sarà inoltre dotata di una pista ciclabile a doppio senso, collegata ai percorsi già esistenti tra Su Siccu, il Parco dei Nervi, il Parco degli Anelli e Monte Mixi.

Previsti anche nuovi sistemi per il deflusso dell’acqua, illuminazione Led e videosorveglianza. Di notte le passerelle potranno trasformarsi in strutture luminose, con colori differenti in occasione di partite, concerti ed eventi.

Il cantiere interesserà anche gli spazi della Galleria del Sale. L’amministrazione ha incontrato gli ideatori per tutelare, dove possibile, le opere presenti e porre le basi per nuovi interventi di arte pubblica.