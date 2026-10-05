Due voli sanitari d’emergenza sono stati effettuati oggi dall’Aeronautica Militare per trasferire due giovani pazienti verso l’ospedale Gaslini di Genova.

Il primo intervento è stato richiesto dalla Prefettura di Catanzaro per un bambino di 13 anni, in imminente pericolo di vita, ricoverato all’ospedale “Pugliese”. Un G650 del 31° Stormo di Ciampino ha trasportato il minore insieme ai familiari, atterrando a Genova poco dopo le 15:30. Una volta arrivato allo scalo, il bambino è stato trasferito in ambulanza al Gaslini per ricevere le cure necessarie.

Il secondo volo è partito dalla richiesta della Prefettura di Sassari e ha riguardato un neonato ricoverato all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Lo stesso G650, appena arrivato in Liguria, è decollato alla volta dell’aeroporto di Alghero per prendere a bordo il piccolo e trasferirlo a Genova. Il neonato, sistemato in una culla termica e accompagnato dai familiari e da un’equipe medica, è stato quindi condotto in ambulanza al Gaslini.

I trasporti sanitari d’urgenza rappresentano una delle attività svolte quotidianamente dall’Aeronautica Militare. Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a questi interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, oltre agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.