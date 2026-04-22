Una mattinata dedicata alla conoscenza e al confronto quella vissuta oggi, mercoledì 22 aprile, dai 74 alunni della scuola primaria di Paringianu, frazione di Portoscuso, che hanno partecipato a un incontro con i Carabinieri sulla cultura della legalità. L’iniziativa è stata promossa dalla Compagnia Carabinieri di Iglesias e ha coinvolto cinque classi, dalla prima alla quinta elementare.

A incontrare gli studenti una rappresentanza dell’Arma composta dal Comandante della Compagnia di Iglesias, dai militari della Stazione di Portoscuso e del Nucleo Radiomobile, oltre ai motociclisti della Sezione Radiomobile di Cagliari e alle unità del Nucleo Cinofili.

Nel corso dell’incontro, i militari hanno illustrato le principali attività quotidiane dell’Arma, spiegando in modo semplice il valore del rispetto delle regole e l’importanza della convivenza civile.

Grande interesse da parte degli alunni per la parte pratica dell’iniziativa, che ha permesso di osservare da vicino le “gazzelle” del Radiomobile e le motociclette di servizio, con la dimostrazione dei dispositivi utilizzati per il pronto intervento. Particolare attenzione anche per l’esibizione dei Carabinieri Cinofili, con simulazioni di ricerca e obbedienza che hanno mostrato il lavoro con i cani addestrati.

La mattinata si è conclusa con la consegna di un attestato di partecipazione a ciascuna classe, come simbolo del percorso condiviso tra studenti e Arma.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di prossimità sociale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, finalizzato a promuovere la cultura della legalità e il dialogo con le nuove generazioni.