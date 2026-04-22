È stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari: per questo un 33enne di Carbonia è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di evasione.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura restrittiva dallo scorso febbraio, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Stazione di Carbonia lo hanno individuato all’esterno dell’abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte e senza alcuna autorizzazione.

Accertata l’inosservanza della misura, è scattato l’arresto. Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.