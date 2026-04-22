L'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari si distingue come un'eccellenza tra i cento istituti oncologici di riferimento in Europa nel campo dell'oncologia integrata, posizionandosi tra i pochi centri italiani ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento. La medaglia d'argento è stata ottenuta nell'ambito del programma europeo INTERACT Europe 100, parte del progetto europeo finanziato dal programma EU4Health che mira a formare team oncologici multidisciplinari in cento centri europei nel periodo 2023-2026.

Il team dell'AOU di Cagliari ha partecipato a un intenso percorso formativo e organizzativo che si è protratto per più di un anno, con l'obiettivo di garantire ai pazienti oncologici percorsi assistenziali di alto livello attraverso un approccio centrato sul paziente e multidisciplinare.

La formazione ha puntato a stabilire standard condivisi per la gestione del paziente oncologico al fine di uniformare i percorsi di diagnosi, trattamento e supporto psicosociale, coinvolgendo competenze diagnostiche, interventistiche, chirurgiche e psicosociali presenti in tre strutture dell'AOU di Cagliari: l'Oncologia Medica, la Radiologia e la Chirurgia Colon-Proctologica.

I quattro dirigenti medici che hanno completato con successo il percorso formativo sono due specialisti di Radiologia, il dottor Giuseppe Ledda e il dottor Giulio Micheletti, insieme alla professoressa Simona Deidda e al dottor Valerio Argiolas, specialisti di Chirurgia Colon-Proctologica.

Oltre all'AOU di Cagliari, solo pochi altri centri italiani hanno ottenuto il riconoscimento della medaglia d'argento nel contesto del programma europeo INTERACT Europe 100, confermando il livello di professionalità e competenza raggiunto. Tra di essi vi sono l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO), l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.