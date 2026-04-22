Due ordini di carcerazione sono stati eseguiti nella serata di ieri dai Carabinieri in distinti interventi nei comuni di Settimo San Pietro e Gonnosfanadiga.

Nel primo caso, a Settimo San Pietro, i militari della Stazione di Sinnai hanno rintracciato un 47enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione a seguito di una condanna definitiva per lesioni aggravate, commesse a Cagliari nell’aprile del 2019. Dopo la notifica, è stato trasferito nella casa circondariale di Uta, dove dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione.

Parallelamente, a Gonnosfanadiga, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di espiazione di pena nei confronti di un 37enne residente nel centro, anche lui disoccupato e già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è scaturito dalla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, a causa della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo.

L’uomo dovrà ora scontare una pena residua complessiva di quattro anni, tre mesi e ventinove giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa superiore ai mille euro. Al termine delle formalità, è stato anch’egli condotto nel carcere di Uta.