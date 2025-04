In occasione della Giornata Nazionale per la salute della donna, l’ospedale CTO di Iglesias ha organizzato per la giornata di domani, mercoledì 30 aprile, un evento speciale presso l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia: l'(H) Open day menopausa.

Dalle 8:30 alle 13:30, i professionisti sanitari del reparto saranno disponibili per offrire informazioni, prevenzione e cure specifiche per le donne, con particolare attenzione alle questioni legate alla menopausa. Durante l'evento saranno forniti gratuitamente diversi servizi, inclusi visite mediche, esami strumentali, consulenze e colloqui.

Questa iniziativa mira a sensibilizzare le donne sui cambiamenti legati alla menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche atte a migliorare i disturbi a breve termine e prevenire o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l'osteoporosi e le demenze. L'accesso all'evento è aperto e gratuito per tutti coloro che desiderano partecipare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il reparto al numero: 07813922702.

La Fondazione Onda ETS ha organizzato la settimana dedicata alle donne, chiamata "H Open Week", che si terrà dal 22 al 30 aprile. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza dell'informazione, della prevenzione e della cura specifica per le donne in tutte le fasi della vita. Durante questo periodo, vengono offerti servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti in diverse specializzazioni mediche in tutto il territorio nazionale. Questi includono consulenze, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo nelle aree di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e percorsi dedicati alla violenza contro le donne.