Un gol di Leonardo Pavoletti alla mezz'ora del primo tempo e uno di Deiola nel finale regalano al Cagliari una vittoria importantissima al Bentegodi di Verona. Un gol decisivo per il capitano rossoblù, oggi sostituto di Piccoli squalificato. Una partita non bella, ma sicuramente decisiva nella lotta salvezza per i ragazzi di Nicola, che hanno conquistato tre punti in uno scontro diretto che vale doppio.

Il Cagliari ha trovato il gol nel primo tempo, ma aveva avuto già un'altra grande occasione poco prima con Luvumbo, che si è fatto ipnotizzare da Montipò in uscita. Nella ripresa i padroni di casa hanno spinto, ma non hanno creato chissà quali pericoli verso la porta di Caprile, praticamente inoperoso, rimanendo in dieci nel finale per l'espulsione di Ghilardi. Nel finale poi anche il sigillo di Deiola.

Appuntamento adesso a sabato alle ore 15 alla Domus quando arriverà l'Udinese per chiudere in maniera definitiva tutti i discorsi salvezza.

Le formazioni:

Verona (3-4-1-2): Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini (24' st Livramento), Tchatchoua, Serdar (24' st Kastanos), Duda, Bradaric (13' st Lazovic), Suslov (27' pt Bernede), Sarr, Mosquera (13' st Lambourde). (22 Berardi, 34 Perilli, 2 Oyegoke, 3 Frese, 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 10 Niasse, 17 Slotsager, 72 Ajayi, 80 Cisse). All.: Zanetti

Cagliari (3-5-2): Caprile, Zappa, Palomino, Luperto, Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin (37' st Deiola), Augello, Pavoletti (29' st Mutandwa), Luvumbo (37' st Gaetano). (1 Ciocci, 71 Sherri, 9 Coman, 10 Viola, 16 Prati, 21 Jankto, 33 Obert, 36 Pintus, 97 Felice). All.: Nicola

Arbitro: Abisso di Palermo

Reti: 30' pt Pavoletti, 48' st Deiola

Angoli: 2-3 Recuperi: 3'pt, 4'st

Espulso al 39'st Ghilardi per gioco violento; ammoniti: Zappa, Sarr, Coppola per gioco falloso