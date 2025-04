Si trovava in piazza del Carmine, a Cagliari, a bordo del suo monopattino, quando sarebbe stato avvicinato da una persona che gli ha chiesto una sigaretta. In quello stesso istante due complici lo avrebbero aggredito alle spalle e, dopo avergli sferrato diversi pugni al volto, gli avrebbero sottratto il portafoglio dalle tasche, il cellulare e il monopattino, per poi darsi alla fuga a bordo di un’utilitaria.

È il racconto di un 47enne di Cagliari che, sabato scorso, ha denunciato la presunta aggressione avvenuta in piazza. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante, che hanno iniziato le ricerche dell’auto e dei tre soggetti descritti dalla vittima, concentrate specialmente nelle zone in cui i malfattori avrebbero ipoteticamente potuto consegnare la refurtiva in cambio di sostanze stupefacenti.

Pochi minuti più tardi, gli agenti sono riusciti a intercettare l’auto, una Opel Corsa, con a bordo i tre presunti autori, nei pressi del quartiere di Is Mirrionis. I successivi accertamenti sulla provenienza del mezzo avrebbero fatto emergere che risultava essere provento di furto, rubato a Uta due giorni prima, il 24 aprile.

Al termine degli accertamenti di rito, i tre, tutti tra i 21 e 31 anni, di origine tunisina e marocchina, sono stati tratti in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di rapina aggravata e denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione dell’auto risultata provento di furto. Sono stati poi condotti presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.