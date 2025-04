Incidente mattutino alle porte di Alghero, sulla SS 127 bis, dove intorno alle 7:30 è intervenuta la squadra del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Un camion e un’auto si sono scontrati, portando al ferimento di due persone trasportate al Pronto Soccorso in codice giallo per ulteriori controlli.

Le cause dello scontro sono in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale del 118, oltre a soccorrere le persone ferite hanno messo in sicurezza lo scenario interessato dal sinistro.

Sul posto anche carabinieri e polizia locale per quanto di loro competenza.