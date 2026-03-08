In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra oggi domenica 8 marzo, il Comune di Iglesias ha esposto sulla facciata del Municipio la bandiera #FreeBetty, aderendo alla mobilitazione internazionale per la liberazione dell’attivista marocchina Ibtissame Lachgar, conosciuta come Betty.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione della militante per i diritti civili, detenuta in Marocco dall’agosto 2025 dopo aver pubblicato sui social una foto con una maglietta ritenuta offensiva verso l’Islam dalle autorità del Paese.

Secondo diverse organizzazioni per i diritti umani, Lachgar rischierebbe condizioni di detenzione gravi e non riceverebbe un’adeguata assistenza medica nonostante seri problemi di salute.

“Esporre la bandiera #FreeBetty sulla facciata del Municipio – spiega l'Amministrazione comunale – è un gesto simbolico ma concreto per affermare che la libertà di espressione e la tutela dei diritti umani non hanno confini geografici”.

L’iniziativa è stata promossa insieme all’Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale e all’Associazione Certi Diritti, realtà impegnate da anni nella difesa delle libertà civili e dei diritti fondamentali.

"Con questa iniziativa vogliamo unire la voce della nostra comunità a quella delle tante realtà, in tutto il mondo, che chiedono la liberazione immediata di Betty", sottolinea il Comune.

Nel giorno dedicato ai diritti delle donne, il gesto assume anche un significato simbolico più ampio, in quanto l’8 marzo non è solo una giornata di celebrazione, ma anche un momento per ricordare le donne che ancora oggi, in molte parti del mondo, pagano con la propria libertà l’impegno per i diritti e per la libertà di espressione.