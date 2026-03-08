Durante l'ultimo fine settimana, a Selargius è stato organizzato il primo evento di raccolta dei mozziconi di sigaretta promosso da Plastic Free, associazione attiva in tutto il territorio italiano e in oltre 40 nazioni, che si impegna nella difesa dell'ambiente attraverso azioni di raccolta dei rifiuti, educazione ambientale e campagne di sensibilizzazione contro l'inquinamento.

Circa una ventina di volontari hanno partecipato all'iniziativa, armati di pinze, guanti e sacchetti, dedicando quasi due ore alla pulizia di diverse zone della città. L'evento è stato coordinato da Claudia Pizh, Federica Marti e Laura Gaviano, attive nella sensibilizzazione ambientale a livello locale. Tra i partecipanti si è unito anche Alberto Garau, il nuovo referente di Vallermosa.

Durante la pulizia sono stati raccolti più di 600 mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più comuni e dannosi per l'ambiente. Le aree con le maggiori concentrazioni sono state individuate nei parcheggi delle scuole, nei campi da calcio e sotto le panchine dei principali parchi cittadini: San Lussorio, Antonio Segni e il grande Parco Lineare.

Questa iniziativa non ha solo rappresentato un'azione concreta di pulizia urbana, ma ha anche offerto un'importante opportunità di sensibilizzazione sul problema dell'abbandono dei mozziconi, rifiuti che possono impiegare molti anni per degradarsi, rilasciando sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque.