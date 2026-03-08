Stava cercando una borsa griffata da acquistare sui social quando, scorrendo tra le foto pubblicate in un noto negozio vintage, si è accorta di qualcosa di strano: alcune di quelle borse le conosceva bene, tanto da sembrare sue, ed era proprio così.

La curiosa vicenda accaduta a Napoli e riportata da Tg Com24, ha come sventurata protagonista una ragazza di 27 anni le cui borse sono state rubate a metà febbraio. La giovane, a quel punto, avrebbe contattato il fidanzato 28enne, chiedendogli di accompagnarla nel negozio per verificare di persona, ma il giovane si è rifiutato. La 27enne ha deciso di andare comunque, facendosi accompagnare dal padre e dal fratello.

Una volta arrivati, il titolare dell’attività ha mostrato loro le borse segnalate, che sembravano corrispondere proprio a quelle rubate. Sul posto, come riferisce il quotidiano, sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ricostruire l’accaduto.

Tra le ricevute di acquisto del negozio, i militari hanno trovato anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. Per le quattro borse riconosciute dalla giovane risultava associato un solo documento: quello del fidanzato 28enne, che dalla vendita avrebbe ricavato circa 4mila euro.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che, dopo essere stato contattato dalla fidanzata, l’uomo avrebbe telefonato al titolare del negozio chiedendogli di ritirare le borse dalla vendita.

Le borse sono state sequestrate e il 28enne è stato denunciato. Il titolare del negozio vintage, che aveva regolarmente registrato la vendita, è risultato estraneo ai fatti.