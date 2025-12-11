La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha commentato l'esito del tavolo di ieri, mercoledì 10 dicembre, al Mimit sulla vertenza dello stabilimento Eurallumina di Portovesme.

"Dopo settimane di lavoro e di incontri per risolvere una situazione molto complessa, esprimo tutta la mia soddisfazione per le garanzie assicurate dal governo per la continuità aziendale dell'Eurallumina. Alla soluzione temporanea trovata con un finanziamento ponte dovrà seguire una via più strutturale che permetta di dare certezze alla produzione", ha affermato la governatrice.

La vertenza si è svolta a margine dell'evento "Coesione e territori" in corso a Roma con il ministro Tommaso Foti il Demanio ha formalizzato la richiesta di 9,6 milioni al Mef per garantire la continuità aziendale nella prima metà del 2026. Il ministero dell’Economia ha manifestato "un orientamento positivo" al possibile riconoscimento delle risorse in legge di bilancio.

"Come Regione siamo sempre stati vicini agli operai dell'Eurallumina - ha aggiunto la governatrice sarda - e continueremo a esserlo, lavorando ogni giorno assieme alle istituzioni e ai sindacati per risolvere una vertenza fondamentale per il futuro di tutto il Sulcis Iglesiente".

Il 20 novembre scorso a Roma la presidente Todde aveva discusso della questione direttamente con il ministro Giancarlo Giorgetti.