È rientrato l'allarme scattato stamattina all'aeroporto di Alghero Fertilia, dopo che la sala partenze è stata evacuata a causa di uno spray urticante spruzzato da una persona.
Il personale della Sogeaal, società che gestisce lo scalo del nord Sardegna, ha proceduto alla bonifica degli ambienti. I passeggeri sono stati sottoposti nuovamente ai controlli di sicurezza e sono riusciti a imbarcarsi sul volo per Roma Fiumicino, partito senza problemi aggiuntivi alle 11:50 con poco più di mezz'ora di ritardo.