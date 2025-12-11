Il comandante, il secondo ufficiale e il timoniere del traghetto passeggeri Sharden della Moby hanno accettato di patteggiare una pena di un anno e 10 mesi ciascuno in merito all'incidente avvenuto la notte del 10 agosto del 2023 nel Golfo Aranci, quando il traghetto entrò in collisione con una piccola imbarcazione di pescatori locali, causando la morte di Diome Mandè, marinaio senegalese di 41 anni. Il corpo di Mandè è stato recuperato a novembre su un fondale a 89 metri di profondità.



L'udienza davanti alla gip del tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna, e alla pm Sara Martino, ha visto gli imputati Luigi Coppola, Mimmo Ceserale e Giacomo Mereu concordare la pena con i loro avvocati. Le accuse includevano omicidio colposo, naufragio e violazione del codice di navigazione.



Il traghetto era partito dal porto Isola Bianca di Olbia diretto a Livorno quando si è verificata la collisione nelle acque vicino all'isolotto di Capo Figari. Dopo la richiesta di intervento da parte della Guardia Costiera, il peschereccio coinvolto è stato individuato e il suo comandante, Mario Langiu, è stato tratto in salvo. Nel frattempo, il marinaio senegalese risultava disperso fino a quando il suo corpo è stato recuperato a 89 metri di profondità a novembre dai subacquei del Comsubin.