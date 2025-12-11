La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha rintracciato e arrestato nelle campagne di Thiesi un uomo di 55 anni originario dalla provincia di Nuoro, in seguito a un mandato di cattura emanato dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.



L'arresto è avvenuto a seguito di una decisione della Corte di Cassazione che ha confermato alcune condanne precedenti dell'uomo per reati gravi, tra cui spiccano gli assalti ai furgoni portavalori e ai caveaux di istituti di vigilanza privata.



Dopo aver appreso della sentenza della Corte Suprema, l'uomo, secondo quanto riferito dagli agenti, si è reso latitante per evitare di scontare l'undici anni di reclusione a cui era stato condannato.



Dopo un'intensa attività investigativa della Squadra Mobile di Sassari e un lavoro persuasivo con persone vicine all'uomo latitante, è stato rintracciato e arrestato nelle campagne di Thiesi. Dopo le procedure di routine, è stato portato alla casa circondariale di Bancali per iniziare a scontare la sua pena detentiva.