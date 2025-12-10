PHOTO
Dopo l’incontro di questa mattina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso e la ministra del Lavoro Marina Calderone, per i lavoratori dell’Eurallumina arriva un nuovo momento di confronto.
Sindacati e maestranze hanno infatti convocato un’assemblea generale per domani, giovedì 11 dicembre, alle ore 11, davanti ai cancelli dello stabilimento di Portovesme.
Dal tavolo di oggi al Mimit è arrivato il via libera alla continuità produttiva di Eurallumina dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) dopo le interlocuzioni degli ultimi mesi. In particolare il Demanio ha già formalizzato la richiesta di 9,6 milioni al Mef per garantire la continuità aziendale nella prima metà del 2026.