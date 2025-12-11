È di un ferito in codice rosso e due feriti lievi, oltre alla chiusura parziale della statale 131 il bilancio del grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre a San Sperate, al chilometro 16,900 della Carlo Felice.

Secondo le prime informazioni, due auto si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di definizione, e una delle due si è ribaltata, bloccando la carreggiata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale del 118 e dell'Anas.

Il conducente dell'auto ribaltata è stato trasportato all'ospedale Brotzu in condizioni gravi, mentre gli occupanti dell'altra vettura hanno riportato solo ferite lievi. La statale 131 è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, con il personale dell'Anas che si è occupato delle deviazioni necessarie.