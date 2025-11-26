Nona notte consecutiva di protesta per i lavoratori della Eurallumina di Portovesme, che resistono su un silo alto 40 metri nonostante le avverse condizioni meteorologiche. L'azione è accompagnata da un forte appello alla classe politica.Oggi, durante la sessione del Consiglio regionale della Sardegna, una rappresentanza dei lavoratori unitamente ai sindacati si recherà presso il palazzo di via Roma per incontrare i capigruppo dell'assemblea sarda.

"Domani pomeriggio invece - annuncia dal silo Enrico Pulisci della Rsa dell'Eurallumina - è prevista la Commissione Industria del Consiglio regionale che si riunirà qui da noi. I Comuni del territorio stanno approvando ordini del giorno a sostegno della nostra protesta. Ora serve un impegno immediato del governo: rivolgiamo un appello alla ministra del Lavoro Calderone, che venerdì 28 sarà a Cagliari per un incontro con la Confindustria, per venire qui in fabbrica a incontrarci. Ci auguriamo che la ministra, essendo un autorevole esponente del governo, possa far sì che l'incontro fissato per il 10 dicembre sia una data importante e risolutiva e non interlocutoria. La aspettiamo, il presidio continua", conclude Pulisci.