Gli uomini vivono in media circa quattro anni meno delle donne, rappresentano solo il 17,4% dei centenari e spesso arrivano tardi ai percorsi di prevenzione, rivolgendosi ai servizi sanitari quando la malattia è già presente. Per affrontare queste criticità torna il Bollino Azzurro, il riconoscimento promosso da Fondazione Onda per il biennio 2027-2028, con nuovi criteri di valutazione.

Nato nel 2021, il Bollino Azzurro viene assegnato ogni due anni agli ospedali e alle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie maschili, con percorsi assistenziali attenti alle differenze di sesso e genere. La rete attualmente comprende 156 strutture in tutta Italia.

La terza edizione del progetto amplia il proprio campo di valutazione: oltre ai servizi dedicati alle patologie uro-andrologiche, saranno considerati anche i percorsi per tumori dell'apparato riproduttivo e della mammella maschile, salute mentale e neurologica, malattie endocrinologiche e patologie reumatologiche autoimmuni.

"Da oltre vent'anni Fondazione Onda - spiega la presidente Francesca Merzagora - promuove una cultura della salute attenta alle differenze di sesso e genere. Attraverso il Bollino Azzurro, così come rinnovato, intendiamo valorizzare gli ospedali che investono in servizi dedicati, percorsi multidisciplinari e modelli organizzativi innovativi. Un beneficio che riguarda da vicino anche le donne, che nella maggior parte dei casi sono le principali caregiver in famiglia".

"La salute maschile - aggiunge Elena Ortona, direttrice del Centro di Medicina di genere dell'Istituto Superiore di Sanità - richiede un approccio che tenga conto delle differenze di sesso e genere. Il Bollino Azzurro rappresenta un'opportunità per promuovere percorsi assistenziali più appropriati e personalizzati".

Le candidature potranno essere presentate fino al 16 ottobre 2026 attraverso un questionario valutato insieme a un advisory board multidisciplinare di esperti.