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Altra giornata di incendi e doppio intervento del Corpo Forestale in Sardegna nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto 2026, per due roghi divampati in altrettante aree dell'Isola, con il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale.
Il primo incendio è divampato el Comune di Carbonia, in località Podere San Michele. Sul posto un elicottero decollato dalla base di Iglesias, mentre le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Carbonia.
Un secondo incendio ha coinvolto le campagne nel Comune di San Nicolò d’Arcidano, in località Coddu sa Barracca. In questo caso è stato impegnato un elicottero partito dalla base operativa di Fenosu. A dirigere le operazioni di spegnimento è stato il D.O.S. della Stazione Forestale di Marrubiu.