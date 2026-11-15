Mosca avverte l'Europa: senza prospettive di accordo, la Russia dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi. A dichiararlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui, se l'Unione europea non intende perseguire la pace, non avrebbe senso discutere né della soluzione del conflitto ucraino né della sicurezza europea. Peskov ha inoltre accusato i Paesi europei di essere divisi, circostanza che rallenterebbe i processi decisionali.

Sulla posizione negoziale russa è intervenuto anche il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, ribadendo che gli obiettivi fissati da Vladimir Putin nel giugno 2024 non sono cambiati. Tra le condizioni poste dal presidente russo figurano il ritiro delle forze ucraine da Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson e la rinuncia di Kiev all'ingresso nella Nato. Lavrov ha accusato gli europei di voler salire sull'"ultimo treno" dei negoziati.

Intanto proseguono gli attacchi. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver abbattuto 533 droni ucraini nella notte su diverse regioni, mentre Kiev riferisce di aver neutralizzato 106 dei 132 velivoli lanciati da Mosca. In Tatarstan un incendio ha interessato un impianto petrolchimico dopo un attacco con droni, secondo quanto riportato dal canale Astra.

Nel sud dell'Ucraina, a Chernomorsk, sei persone sono rimaste ferite in un raid russo che ha danneggiato infrastrutture energetiche, un edificio amministrativo e diverse abitazioni. La città è rimasta senza elettricità.