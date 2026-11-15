Un incendio ha danneggiato una Fiat 600 nel pomeriggio di oggi a Siniscola. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:30 in via Giusti, interessando la parte anteriore dell'autovettura. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni residenti, preoccupati per il fumo e il fuoco che fuoriuscivano dal veicolo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha spento l'incendio e successivamente provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area.

Presenti anche i Carabinieri della stazione locale, che insieme ai pompieri hanno effettuato i primi accertamenti. Secondo le prime verifiche, l'incendio potrebbe essere di origine dolosa e sarebbe stato appiccato con l'utilizzo di un accelerante.

I militari hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e ricostruire le ragioni del gesto.