Una violenta aggressione scoppiata per futili motivi all’interno di un’abitazione del centro cittadino di Iglesias si è conclusa con l’arresto di un uomo di 44 anni, residente a Carbonia e già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, intervenuti nella serata a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, l’uomo si trovava ospite a casa di una conoscente quando, al culmine di una discussione, la situazione sarebbe degenerata rapidamente.

Nel corso dell’alterco, il 44enne avrebbe afferrato una mazza da baseball colpendo la giovane alla schiena e, subito dopo, le avrebbe sottratto con violenza il telefono cellulare, dandosi alla fuga per le vie circostanti.

Le immediate ricerche dei militari hanno permesso di individuare e bloccare l’uomo a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione. Al momento del fermo, era ancora in possesso dello smartphone appena rubato e dell’arma impropria utilizzata nell’attacco.

La refurtiva è stata restituita alla vittima, mentre la mazza da baseball è stata sequestrata. La giovane donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso, dove è stata medicata per le lesioni riportate e dimessa in serata.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.