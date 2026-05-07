Una coppia coniugi nigeriani sono stati catturati a Sassari dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale. Erano in fuga dall'anno 2023 per il reato di tratta di esseri umani, commesso in Sardegna tra il 2013 e il 2017.

La Corte d'appello di Sassari ha emesso la sentenza definitiva il mese scorso, condannando l'uomo a 19 anni di prigione e la donna a 12 anni. L'arresto è avvenuto in un appartamento nel centro storico di Sassari, dove l'uomo ha tentato di nascondersi in un armadio per evitare l'arresto quando i carabinieri sono arrivati.

Le indagini hanno rivelato che la coppia avrebbe gestito un'organizzazione criminale che trasferiva persone dalla Nigeria attraverso la Libia fino a Porto Torres e Sassari, mettendo a rischio la vita e l'integrità fisica delle vittime sfruttando la loro vulnerabilità.