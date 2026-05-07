Cresce l’attesa per la risposta di Teheran alla proposta americana per una possibile intesa con l’Iran. Secondo media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articolerebbe in 14 punti con l’obiettivo di fermare l’escalation e aprire un percorso negoziale più ampio.

La bozza prevederebbe una moratoria iraniana sul nucleare in cambio della revoca di parte delle sanzioni statunitensi, dello sblocco dei fondi congelati e della riapertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, secondo fonti vicine al regime islamico, alcune clausole sarebbero considerate “inaccettabili”.

I segnali di possibile distensione tra Washington e Teheran hanno però avuto immediate ripercussioni sui mercati internazionali: le principali piazze finanziarie hanno chiuso in forte rialzo, con Piazza Affari ai massimi dal 2000 e Wall Street ancora aggiornata su nuovi record. In calo invece le quotazioni di petrolio e gas, sostenute dall’ipotesi di una riapertura dei flussi energetici e da un possibile alleggerimento delle tensioni in Medio Oriente.