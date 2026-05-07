Tragedia nel pomeriggio di martedì 5 maggio, a Grand Rapids, nel Michigan, dove un gruppetto di ragazzini stava giocando a calcio vicino al parco giochi di una scuola elementare, quando un ragazzo più grande si è avvicinato chiedendo di unirsi.

I giovani, tutti tra i 13 e i 14 anni, hanno gentilmente declinato l'invito. In risposta, il ragazzo di 18 anni ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, colpendo uno dei ragazzi e successivamente anche una donna che aveva cercato di difenderli. Il giovane di 14 anni è deceduto sul posto, mentre la donna è purtroppo scomparsa dopo essere stata trasportata d'urgenza in ospedale. La tragica notizia è stata riportata da TgCom 24.

Dopo aver sparato, il sospettato è scappato, ma è stato rapidamente bloccato e arrestato dalla polizia. Il distretto scolastico locale ha annunciato la cancellazione delle lezioni mercoledì presso due scuole.