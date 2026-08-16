Una ragazza di 17 anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso dopo essere stata travolta da un barchino nelle acque di fronte alla spiaggia di Su Giudeu a Chia.

La giovane turista si trovava in acqua con un sup quando è stata colpita dall'imbarcazione, sulla quale viaggiavano 14 migranti provenienti dal Nord Africa.

La minorenne avrebbe perso i sensi e riportato diverse fratture nell'impatto e un principio di annegamento. A soccorrerla per primo è stato il bagnino, che l'ha raggiunta in acqua e portata a riva. Poco dopo, sulla spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus, che ha trasferito la ragazza in codice di massima gravità all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai Carabinieri a Tuerredda, pochi chilometri più avanti. Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato di Polizia di Carbonia.

AGGIORNAMENTO

La nota della Lega

Sull'accaduto intervengono Alberto Di Rubba, deputato e commissario regionale della Lega Sardegna, e Dario Giagoni, deputato della Lega, che in una nota dichiarano: "Quanto accaduto oggi a Chia è un fatto gravissimo. Una ragazza che stava facendo il bagno nelle acque di Su Giudeu è stata colpita da un barchino con a bordo un gruppo di migranti arrivato sulle coste del Sud Sardegna, riportando gravi ferite e rendendo necessario il trasferimento in ospedale. A lei e alla sua famiglia va innanzitutto la nostra vicinanza, con l'augurio che possa riprendersi al più presto".

"L'episodio riporta inevitabilmente l'attenzione sul fenomeno degli sbarchi autonomi che interessa da anni le coste meridionali della Sardegna - prosegue la nota -. Bisogna avere il coraggio di dire che l'immigrazione clandestina non può essere considerata un fenomeno inevitabile. Controllo dei confini, contrasto alle partenze e rimpatri sono una linea che la Lega ha sempre sostenuto e che Matteo Salvini ha portato avanti con determinazione al Viminale. Continueremo a lavorare insieme al Governo per rafforzare ulteriormente questa azione".

"Sicurezza e contrasto all'immigrazione irregolare saranno anche tra i temi al centro dell'azione della Lega in Sardegna con la nuova squadra regionale presentata nei giorni scorsi - conclude la nota -. Quanto successo oggi ci ricorda che difendere i confini significa anche tutelare la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei nostri territori. Su questo non abbasseremo la guardia".