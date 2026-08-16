È di almeno 53 morti e 135 feriti il terribile bilancio, ancora provvisorio, del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores, in Indonesia, nella mattinata di ieri, sabato 15 agosto 2026. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare: le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

Il sisma ha provocato crolli, frane e ingenti danni alle infrastrutture, rendendo in alcuni punti particolarmente difficili le operazioni di soccorso.

La Farnesina ha fatto sapere che erano circa 700 i cittadini italiani presenti sull'isola di Flores al momento del terremoto. Al momento, secondo le informazioni disponibili, non risultano vittime né feriti tra i connazionali.

Tra i gruppi di italiani presenti sull'isola c'erano anche 13 turisti bolognesi, che si trovavano in barca per una mini-crociera, quando hanno avvertito la scossa,"Eravamo in barca e stamattina alle 4 e c'è stato questo terremoto. Alle 5:30 le guide che erano con noi ci hanno avvertito dell'allerta Tsunami, che era stata appena diramata. Per domani gli aerei per l'Italia sono chiaramente tutti pieni, anche l'ambasciata ha provato a cercare un posto, ma non è riuscita a trovarlo. Abbiamo invece trovato un aereo domani alle 18 che ci porta a Bali.