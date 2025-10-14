Ha cercato di fuggire, ma è stato immediatamente fermato dagli agenti, durante un controllo da parte della Polizia di Stato di Carbonia in piazza Santa Barbara a Bacu Abis, a seguito di alcune segnalazioni.

Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alle droghe, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo una perquisizione personale, in cui sono stati trovati due boccioli di marijuana e denaro contante, e una perquisizione domiciliare, dove sono stati scoperti ulteriori quantitativi di marijuana, cocaina, una pianta di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

I dettagli dell'operazione sono stati presentati al G.I.P., che ha convalidato l'arresto imponendo all'uomo l'obbligo di rimanere a casa durante determinate ore della giornata.