Un via vai sospetto di persone verso la residenza di un uomo a Quartu Sant’Elena ha attirato l'attenzione degli agenti della Polizia di Stato di Cagliari che hanno deciso di intervenire attraverso un'attenta indagine culminata con la perquisizione domiciliare.

In casa, i Falchi hanno scoperto dosi di cocaina pronte per la vendita, hashish, sostanze da taglio, bilancini di precisione e materiale per confezionare la droga, in generale tutto il necessario per gestire un traffico di droga organizzato, così il proprietario, un 45enne senza precedenti penali e insospettabile, è stato arrestato per presunta detenzione di droga con l'intento di spaccio.