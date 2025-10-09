Dopo una furiosa lite sul controllo del traffico di droga, che ha portato all'intervento dei carabinieri, un uomo di 28 anni, residente a Serrenti e già noto alle autorità, è stato arrestato per il possesso e la distribuzione di sostanze stupefacenti, mentre l'altro, un 48enne, è stato denunciato per spaccio.

Durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati rinvenuti quasi due chili di marijuana, 77 grammi di cocaina e un totale di 2.371 euro in contanti, presumibilmente provento delle attività illegali. Inoltre, un uomo di 48 anni è stato denunciato per spaccio.

La segnalazione, tramite telefonata, del litigio nella casa del 28enne a Serrenti, ha portato l'intervento immediato dei carabinieri, che sono riusciti a calmare entrambi gli uomini coinvolti nella disputa, scoprendo che il motivo dello scontro era legato al traffico di sostanze illecite. Successivamente, grazie a diverse perquisizioni, è stata recuperata la droga.

Attualmente il 28enne si trova in detenzione a Uta, mentre il 48enne è stato denunciato.