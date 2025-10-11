Più di 87 grammi di marijuana è stata sequestrata dalla Polizia di Stato di Sassari, che ha denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La vicenda ha avuto luogo la mattina di giovedì 9 ottobre quando gli agenti delle Volanti hanno fermato il giovane durante un controllo del territorio. Durante l'ispezione, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana e il ragazzo ha consegnato spontaneamente una busta di cellophane contenente circa 14 grammi di marijuana.

Successivamente, con il supporto di altri agenti, è stata effettuata una perquisizione presso la sua abitazione dove è stata scoperta e sequestrata una quantità di marijuana essiccata contenuta in un recipiente, per un peso approssimativo di 74 grammi.

Inoltre, durante l'operazione sono stati confiscati un bilancino di precisione e vari ritagli di cellophane bianco, presumibilmente utilizzati per confezionare la droga. Tutto il materiale è stato sequestrato dalle autorità e il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio all'Autorità Giudiziaria.