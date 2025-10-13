Nei guai un rider 24enne residente ad Assemini, che è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droghe e rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, come previsto dall'art. 187 del Codice della Strada.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato durante il pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre, dai Carabinieri della Stazione di San Sperate, mentre guidava una Fiat 500 per le strade del centro abitato. Il suo comportamento nervoso e poco collaborativo ha destato sospetti nei militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo e della sua abitazione.

Durante le operazioni, come riferito dai Carabinieri, sono stati trovati addosso al giovane un involucro in cellophane contenente 5,29 grammi di cocaina e un altro in plastica con 4,93 grammi di marijuana. Dopo aver notato segni di alterazione nel comportamento del giovane, i militari hanno ipotizzato che potesse aver assunto droghe prima di mettersi alla guida, decidendo di sottoporlo a controlli sanitari obbligatori. Tuttavia, il giovane ha rifiutato di sottoporsi ai test, il che ha portato alla sua denuncia.