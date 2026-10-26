Martedì 27 ottobre, alle ore 11, l’area verde dell’ospedale Sirai di Carbonia ospiterà un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale, nell’ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, all'insegna del legame sempre più importante tra ambiente e salute, per il benessere delle persone e la tutela degli ecosistemi.

Nel corso della mattinata, i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Siena metteranno a dimora diverse specie tipiche della macchia mediterranea. È prevista anche la consegna di una targa lignea commemorativa, realizzata dai falegnami del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

L’appuntamento al Sirai rientra in una campagna nazionale che coinvolgerà contemporaneamente 34 ospedali italiani, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul rapporto tra la salvaguardia dell’ambiente e la salute pubblica.

Al centro dell’iniziativa c’è il principio “One Health”, ovvero “una sola salute”, un approccio integrato che riconosce la stretta interdipendenza tra la salute umana, quella animale e il benessere degli ecosistemi. La tutela dell’ambiente diventa così parte integrante della prevenzione e della promozione della salute.

Attraverso le attività di educazione ambientale, i Reparti Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri promuovono comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascuno può svolgere nella protezione del patrimonio naturale.

Il modello One Health richiama inoltre l’importanza di affrontare in modo coordinato questioni come la qualità dell’aria e dell’acqua, la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile.

La messa a dimora degli alberi nell’area verde dell’ospedale di Carbonia rappresenterà dunque un gesto concreto per valorizzare il patrimonio naturale e ribadire il legame tra ambiente, prevenzione e benessere della comunità.