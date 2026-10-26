Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Muravera con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato sorpreso con cocaina e hashish durante un controllo notturno.

L’intervento è scattato intorno alle 2 di notte, nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento del territorio. I militari hanno fermato il 53enne per un controllo e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Il controllo ha permesso di trovare addosso all'uomo due dosi di cocaina e hashish. Gli elementi raccolti hanno quindi spinto i Carabinieri a estendere le operazioni all’abitazione dell’uomo, situata nelle vicinanze del luogo del fermo.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare altre quattro dosi di cocaina, quasi sei grammi di hashish e una somma di denaro contante.

Al termine degli accertamenti, il 53enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.