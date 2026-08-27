Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Sorso, nel corso della notte di martedì 25 agosto, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è scattato in via Melis, dove i militari della Stazione locale hanno fermato l’uomo nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Il suo atteggiamento particolarmente teso ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo.

Nel corso della ricerca sono stati trovati 4,90 grammi di cocaina, già suddivisi in tre dosi, oltre a 130 euro in contanti, ritenuti verosimilmente collegati all’attività di spaccio. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dell’uomo. Nel garage i militari hanno scoperto altri 3,7 chilogrammi di marijuana.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini.

L’operazione rientra nelle attività dell’Arma contro il traffico e lo spaccio di stupefacenti. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.