Incidente stradale questa mattina a Gonnosfanadiga, lungo via Nazionale. Coinvolti un ciclista, pensionato ultrasettantenne del paese, e un Fiat Ducato guidato da un artigiano.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi sarebbero entrati in collisione mentre percorrevano la strada. Il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. I primi accertamenti medici hanno escluso, al momento, un pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale e i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro. I militari hanno provveduto a gestire la circolazione ed effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sono quindi in corso gli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità dell’incidente, mentre proseguono le attività dell’Arma per la sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli incidenti sul territorio.