Si è svolta ieri mattina la Conferenza dei servizi per la messa in sicurezza del tratto a quattro corsie della SS130 tra Elmas e Decimomannu. La riunione ha raccolto i pareri degli enti e dei soggetti coinvolti, compresi i Comuni interessati, tutti favorevoli al progetto.

“È una giornata che possiamo definire storica – evidenzia l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – con i pareri positivi possiamo dare avvio all’iter dell’opera attesa da oltre dieci anni. Questo ci consente di definire anche il cronoprogramma che prevede entro dicembre di avere il progetto di fattibilità tecnico economia ed entro giugno 2027 la pubblicazione della gara. Inoltre, entro dicembre partiranno i lavori per la rotatoria di Decimomannu per mettere in sicurezza l’incrocio in attesa delle opere definitive”.

Il progetto prevede la trasformazione del tratto in una strada di tipo B, con due corsie per senso di marcia, nuovi svincoli a livelli sfalsati a Elmas, Assemini e Decimomannu e l’eliminazione di alcuni accessi diretti. Sono previsti quattro viadotti e due ponti, per circa un chilometro complessivo, oltre a un cavalcavia e interventi idraulici.

“In due anni abbiamo messo d’accordo quasi 40 soggetti coinvolti - evidenzia Piu - nell’iter sono stati fondamentali la costituzione della struttura commissariale, era attesa dal 2021, gli incontri al Ministero e la collaborazione di Anas e dei comuni. Oggi è una giornata da segnare nel calendario perché finalmente abbiamo il via libera all’opera. Ora abbiamo un progetto approvato e un orizzonte temporale”.

L’intervento interessa circa 10 chilometri e vale oltre 330 milioni di euro. I lavori saranno organizzati in due lotti, da realizzare contemporaneamente per ridurre i tempi.