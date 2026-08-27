Un uomo è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Sassari con l’accusa di rapina impropria. L’intervento è avvenuto nella serata di lunedì 24 agosto, all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Torre Tonda, dove i militari della Squadra Motociclisti della Sezione Radiomobile hanno notato una colluttazione in strada.

Secondo quanto ricostruito, poco prima l’uomo avrebbe preso un borsello lasciato momentaneamente all’interno di un’auto parcheggiata e con le portiere aperte. Il proprietario del veicolo lo avrebbe sorpreso, dando vita a una colluttazione durante la quale l’indagato avrebbe tentato di fuggire portando con sé la refurtiva.

L’arrivo dei Carabinieri ha però bloccato il tentativo di allontanamento. Il borsello è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini.

Resta fermo il principio della presunzione d’innocenza: la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata definitivamente solo con un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.