Momenti di forte tensione nella serata di ieri a Carbonia, dove i Carabinieri sono intervenuti per sedare una violenta lite domestica. Un 34enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver istigato il proprio cane ad aggredire i militari intervenuti.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione alla Centrale Operativa per una discussione accesa in corso all’interno di un’abitazione. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno riportato la situazione sotto controllo, interrompendo la lite tra l’uomo e la compagna, scoppiata – secondo quanto ricostruito – per futili motivi legati a questioni di gelosia.

Durante le operazioni di identificazione, il 34enne ha mostrato un atteggiamento sempre più aggressivo. Apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze, ha tentato di impedire l’intervento dei militari liberando il proprio cane e aizzandolo contro di loro. L’animale si è scagliato verso i Carabinieri, che sono riusciti a evitare conseguenze peggiori grazie a una pronta reazione: il cane è stato messo in sicurezza in un’altra stanza e l’uomo immobilizzato senza ulteriori problemi.

Accompagnato in caserma a Carbonia, il 34enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Cagliari, fissata per oggi.